تعرف على حالة الطقس للايام الـ 4 المقبلة

2022/02/12 | 10:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في عموم المحافظات للايام الـ4 المقبلة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “الطقس يوم غد الاحد، سيكون غائماً إلى صحو في بعض المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة”.وأضاف البيان، أن “طقس الاثنين المقبل سيكون صحواً في اغلب المناطق مع اختلاف […]

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