بالاسم.. القبض على مسؤول عمليات الاغتيال والخطف في ميسان

2022/02/12 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على مسؤول عمليات الاغتيال والخطف في ميسان.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات ميسان ومن خلال قوة من لواء القوات الخاصة الاول في الجيش العراقي وبمعلومات ومتابعة مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان التابعة لوكالة الاستخبارات تلقي القبض على المجرم (حسن طراد غليم)، المسؤًول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وارهاب المواطنين في ميسان".

ضافت أن "المجرم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة ٤ إرهاب".



مشيرة الى أن "عملية إلقاء القبض عليه تمت في مداهمة نوعية في ناحية المشرح".

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