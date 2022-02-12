طقس صحو بغيوم متفرقة ودرجات حرارة دون 25 مئوية

2022/02/12 | 10:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا بغيوم متفرقة ودرجات حرارة دون 25 مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد السبت سيكون بعموم المناطق صحوا بغيوم متفرقة والرياح في الوسط والجنوب تكون حركتها الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (010-20)كم/س تنشط خلال النهار الى (30)كم/ س مسببة تصاعدا للغبار الخفيف بمدى رؤية (8-10)كم وفي الغبار (4-6)كم.وفي المنطقة الشمالية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (010-20)كم/س بمدى رؤية (8-10)كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 6 مئوية والعظمى 20 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك وديالى وبابل 5 مئوية واعلاها في البصرة 16 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 11 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 23 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الاحد المقبل مع ارتفاع قليل يدرجات الحرارة./انتهى3

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