طقس العراق: استقرار جوي في عموم المناطق وفرص لزخات أمطار متفرقة

2022/02/12 | 10:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى استقرار الاجواء في المناطق العراقية بشكل عام.

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وقال الراصد الجوي علي الموسوي في تدوينة، تابعها "ناس"، (12 شباط 2022)، إنه "لغاية الآن لا توجد أي مؤشرات أولية تشير إلى تعرض البلاد لموجة أمطار سواء كانت ضعيفة أم قوية أو شاملة أو محدودة التأثير وأيضا لا توجد مؤشرات لقدوم موجة برد في المدى المنظور خلال الايام الإحدى عشر المقبلة".

وأشار إلى أن "السبب يعود في ذلك إلى سيطرة مرتفع علوي شبه مداري جاثم على جنوب الجزيرة العربية إضافة الى سيطرة المرتفعات السطحية في القارة الاوربية والمنطقة والاسباب هذه ناتجة بسبب تأثير ظاهرة اللا نينا في وسط وشرق المحيط الهادئ اضافة الى بعض العوامل والظروف المناخية السلبية الاخرى".

من جهته، بيّن الراصد حسين الأسدي في تدوينة منفصلة، أنه "خلال الـ 10 أيام القادمة، سيكون الاستقرار الجوي مخيماً على البلاد ومنظومة من الضغط الجوي المرتفع هي المسيطرة والتي تضمن استقرار الأجواء عدا حالات ممطرة ضعيفة شمالأ، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".

وأضاف أن "هبات الرياح تصل إلى 50 كلم في الساعة خصوصاً مناطق الجنوب مع فرص للغبار".

وتابع، "بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون الأجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ومعتدلة إلى دافئة وسط النهار، حيث نتوقع أن تكون أجواء ربيعية".

فيما قال الراصد علي الكربلائي إن "نشاط الرياح الشمالية الغربية في مدن الوسط والجنوب لهذا اليوم السبت، سببت طقساً بارداً نهاراً وسيكون أكثر برودة ليلاً، بالرغم أن درجات الحرارة أعلى من 17 درجة مئوية في كافة المدن".

ونشرت وزارة النقل جداولَ توضح "الحالة الجوية لهذا اليوم والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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