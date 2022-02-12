مواطنون يشكون من وجود “مبزل للمياه الثقيلة” قرب منازلهم جنوب المثنى

2022/02/12 | 10:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … شكا مواطنون في قضاء الخضر في محافظة المثنى ،السبت، من وجود مبزل يمر قرب منازلهم، يستعمل لتصريف المياه الثقيلة ومكب للنفايات والمخلفات.وقال مراسل /المعلومة/، ان ، المواطنين من سكنة منطقة “الصبية الثانية”، اطنين في قضاء الخضر جنوبي المثنى، يشكون من تردي الخدمات في منطقتهم ووجود مبزل يمر قرب منازلهم، يستعمل لتصريف المياه […]

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