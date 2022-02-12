رئيس الوزراء اللبناني يهدد بالاستقالة لهذا السبب..

2022/02/12 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير إعلامية لبنانية، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية، فإن المدعي العام التمييزي غسان عويدات لديه “ملف متكامل يتضمّن ما يكفي من أدلة ومعطيات تسمح بالادّعاء على سلامة”، لافتة إلى أنه لا يستطيع الادعاء عليه بذريعة “حفظاً للمصلحة الوطنية العليا”، […]

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