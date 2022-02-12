ذي قار تشكل لجنة لتمليك دور العشوائيات

2022/02/12 | 10:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن تشكيل لجنة لتمليك الدور لساكني الأحياء العشوائية مقابل بدل نقدي رمزي، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الصدد.وقالَ مدير المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار كاظم صبار في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظ محمد هادي شكل لجنة لتمليك ساكني الدور في القرى والأرياف الواقعة ضمن التصميم الأساس […]

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