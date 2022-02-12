2022/02/12 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن حصيلة واجباتها المنفذة خلال الاسبوع الماضي.

ظهرت المقالة بالارقام..



شؤون الشرطة تعلن عن واجباتها خلال الاسبوع الماضي أولاً على ايرث نيوز.

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