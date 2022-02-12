جريمة التسول في الإمارات.. إليكم العقوبة والحالتين التي يصبح فيهما ظرفا مشددا

2022/02/12 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت النيابة العامة الإماراتية، الجمعة، بالعقوبة المترتبة على التسول في الإمارات لافتة إلى العقوبة المترتبة على هذه الظاهرة التي تعتبر نادرة في الدولة مقارنة بدول أخرى.

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