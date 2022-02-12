نائب يرسم ثلاث سيناريوهات بشأن قرار المحكمة الاتحادية غدا

2022/02/12 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود, السبت, ثلاث سيناريوهات بشأن قرار المحكمة الاتحادية يوم غد الاحد المتعلق بمصير ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية , مبينا ان قرار المحكمة ربما سيتوقف على نتائج الحوار بين الوطني والديمقراطي الذي يجري حاليا في أربيل .وقال الصيهود في تصريح لـ / […]

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