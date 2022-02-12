ارتفاع مستمر بعدد اصابات ووفيات كورونا حول العالم

2022/02/12 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 405 ملايين و904 آلاف و465 حالة.وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و788 ألفا و906 وفيات.وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 77.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 27.1 مليون حالة.ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ915 ألفا و430 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ636 ألفا و338 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 506 آلاف و520 وفاة./انتهى3

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