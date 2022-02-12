العراق وطن وشعب يحتاج إلى حكومة تكنوقراط اختصاصية تهدم الماضي وسلبياته وتبني الحاضر وإنجازاته قوية وحازمة - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/12 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وإن الواجب يقتضي تفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق الإنجازات السريعة لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق وينبغي أن ترافق عملية الإصلاح والتغيير إصلاح مؤسسات الدولة مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية ..



كما تتوافر في العراق مقومات ا ......





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