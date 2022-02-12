نسخة مؤقتة 12 فبراير 2022 - القرآن الكريم بالتسلسل التاريخي - سامي الذيب

2022/02/12 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامي_الذيب خير الكلام ما قل ودلhttps://www.academia.edu/66901372نسخة مؤقتة 12 فبراير 2022 - القرآن الكريم بالتسلسل التاريخي وفقًا للأزهر والرسم الكوفي والإملائي والعثماني وعلامات الترقيم والمصادر وأسباب النزول والقراءات والنسخ والمعاني والأخطاء اللغوية والقراءة السريانية والعبرية ......





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