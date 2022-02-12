التربية تعلن انطلاق الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2021- 2022

2022/02/12 | 11:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، انطلاق الامتحانات “التمهيدية” للطلبة المتقدمين على الدراسة الخارجية من مختلف محافظات البلاد .وذكر بيان للمكتب الإعلامي في وزارة التربية، أن “الطلبة المتقدمين على الامتحانات الخارجية للمراحل الثلاث المنتهية (الابتدائية ، المتوسطة ، الاعدادية) ، سيؤدون الامتحانات اليوم السبت ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات”.وأضاف البيان أن […]

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