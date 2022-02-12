الديوانية يجري تدريبات مغلقة تحضيراً لمواجهة الزوراء

2022/02/12 | 11:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر فريق كرة القدم بنادي الديوانية، اجراء تدريباته بعيداً عن وسائل الاعلام تحضيراً لمواجهة الزوراء.وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الديوانية يواصل تدريباته اليومية المغلقة بتواجد كافة اللاعبين تحضيراً لملاقاة الزوراء عصر الثلاثاء في دورينا”.واوضح ان “الكادر التدريبي قرر اجراء التدريبات بعيداً عن وسائل الاعلام، كي يتحضر […]

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