التجارة تؤكد إمكانية إضافة مواد جديدة ضمن السلة الغذائية

2022/02/12 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع السلة الغذائية، فيما أكدت إمكانية إضافة مواد جديدة ضمن السلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع السلة الغذائية مستمر، وتم توزيع الوجبة الأولى من عام 2022 وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في السلة حسب قرار مجلس الوزراء 160 الذي أتاح لوزارة التجارة التعاقد مع الشركات المحلية لغرض توريد مواد السلة إضافة إلى مادة الطحين عن طريق الشركة العامة للحبوب".

وأضاف حنون، أن "المشروع حقق نجاحاً من خلال مواجهة الأزمة الاقتصادية الحاصلة في العالم"، مؤكداً أنه "بالإمكان إضافة مواد جديدة للسلة مستقبلاً".

ولفت إلى أن "السلة الغذائية تسلم إلى المواطنين عن طريق الوكلاء الموزعين"، مشيراً إلى "وجود مشكلات تواجه الوزارة بسبب التخصيص المالي الخاص بالسلة الغذائية وعدم إقرار موازنة 2022".

وأوضح أن "الوزارة تحتاج شهرياً الى أكثر من 250 مليون دولار حتى تغطي حاجة 40 مليون نسمة"، مؤكداً "الحاجة إلى قرارات استثنائية وزيادة تخصيصات الوزارة في ما يتعلق بالسلة الغذائية".

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