2022/02/12 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ازال قائد الفرقة 20 العميد الركن اثير الربيعي، صورة لـ عبد الله اوجلان وضعت من قبل مناصري البي كى كى في سنجار غرب الموصل.واظهر فيديو حلصت عليه وكالة ايرث نيوز، قيام قائد الفرقة 20 العميد الركن اثير الربيعي بازالة صورة لـ عبد الله اوجلان وضعت من قبل مناصري البككة في سنجار غرب […]

ظهرت المقالة بالفيديو..



الجيش يزيل صورة لعبدالله اوجلان في سنجار أولاً على ايرث نيوز.

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