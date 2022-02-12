بعد ان اثارتها السومرية.. القبض على مغتصب البنات القاصرات في بغداد

2022/02/12 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالقاء القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات اخيه بعد قتل ابيهن وذلك بعد عرض قصتهن على قناة السومرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة أمنية ألقت القبض على الشخص الذي قام باغتصاب بنات اخيه بعد قتل ابيهن في العاصمة بغداد"، مبينا ان "المتهم اعترف بجريمته وتم إرساله إلى الجهات المعنية لنيل جزأه العادل".

وعرضت قناة السومرية تقريرا يتضمن تعرض بنات قاصرات لاغتصاب وتعذيب وحشي من قبل شقيق والدهن بعد ان قام بقتل ابيهن ومن بينهن طفلة لايتجاوز عمرها اثني عشر عاما.

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