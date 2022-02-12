فاجعة جديدة.. مقتل عائلة بالكامل في بابل - عاجل

2022/02/12 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل عائلة مكونة من خمسة اشخاص في قضاء المسيب بمحافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "شابا أقدم على قتل عائلة مكونة من خمسة أشخاص في قضاء المسيب شمال محافظة بابل بسبب خلاف عائلي".وأضاف، أن "الشاب قام بإطلاق النار على نفسة لكنه لم يفارق الحياة ونقل الى مستشفى الحلة الجمهوري لتلقي العلاج".

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