وفاة نزيل من بغداد محكوم بالإعدام في سجن “الحوت”

2022/02/12 | 11:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار… افاد مصدر امني شرطة ذي قار، السبت، بوفاة “نزيل خطير” داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) غربي المحافظة.وذكر المصدر لـ/المعلومة//، ان “نزيلا يبلغ من 34 عاما من اهالي العاصمة بغداد ومحكوم بالاعدام اربع مرات توفي داخل سجن الناصرية المركزي غربي محافظة ذي قار”.وأشار المصدر الى ان “سبب الوفاة ألم حاد في الصدر، […]

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