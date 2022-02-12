خبير اقتصادي: الاتفاقيات مع السعودية محاولة لتلميع صورتها أمام العراقيين

2022/02/12 | 11:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد الخبير الاقتصادي محمد جمال، السبت، أن العراق بإمكانه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتصدير الفائض منه، معتبرا الاتفاقيات المبرمة مع الرياض بأنها محاولة لتلميع صورتها أمام العراقيين.وقال جمال في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بدلا من الاستعانة بالسعودية واللجوء عليها، وإغراق البلد بالديون، فيمكن للعراق التعاقد مع شركات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من […]

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