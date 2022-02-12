بلينكن من جزر فيجي: مؤشرات مقلقة لنية روسيا غزو أوكرانيا

2022/02/12 | 11:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه سيتحدّث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت، في محاولة أخيرة لتجنّب غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

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