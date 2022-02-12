شنكالي يعلق على الازمة الروسية الاوكرانية: صاحب النفس الطويل سيكسب الجولة

2022/02/12 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم السبت، على الازمة الروسية الاوكرانية، فيما رأى ان صاحب النفس الطويل هو من سيكسب الجولة.وغرد شنكالي على صفحته في تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز: “منطقيا يجب ان لا يكون هناك غزو روسي لاوكرانيا، تداعياته ستكون كارثية على اوكرانيا وروسيا واوروبا والعالم اقتصادياً وامنياً […]

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