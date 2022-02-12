مخاوف من احتمال انتشار متحور جديد لـ”كوفيد” بين القوارض في نيويورك

2022/02/12 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قد تكون الفئران في مدينة نيويورك أكثر من مجرد عامل جذب مشكوك فيه في المدينة، حيث يخشى بعض الخبراء من أنها مصدر متحور جديد لـ “كوفيد”.ويعتقد فريق مكون من باحثين من تكساس A&M سان أنطونيو وكلية كوينزبورو المجتمعية في مدينة نيويورك، أن سلالة غير معروفة من الفيروس وجدت في مياه […]

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