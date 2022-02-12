رجل يقدم على الانتحار بعد قتل زوجته في الحلة

2022/02/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلافاد مصدر امني، اليوم السبت، باقدام رجل على الانتحار بعد ان قتل زوجته بمحافظة بابل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "رجلاً اقدم على قتل زوجته وبعدها قام باطلاق النار على نفسه وفارق الحياة فورا في منطقة سريديب ضمن ناحية النيل شمال الحلة".

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