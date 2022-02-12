تعرف على أسعار صرف الدولار في بغداد وباقي المحافظات

2022/02/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواصل أسعار الدولار، اليوم السبت، استقرارها بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار حافظت على استقرارها بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرىً حسب محال الصيرفة المنتشرة هناك، حيث كانت أسعار الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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