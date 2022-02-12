أزمة اقتصادية تضرب ميسان جراء انعدام الوضع الأمني

2022/02/12 | 11:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أكد النائب عن محافظة ميسان جاسم عطوان العلواني، اليوم السبت، عن مغادرة الشركات الاستثمارية جراء انعدام الوضع الأمني بالمحافظة.

وقال العلواني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "سوء الأوضاع الامنية في ميسان وانتشار البطالة بين الشباب من أبرز العوامل التي أسهمت في مغادرة الشركات الاستثمارية نتيجة للبيئة غير المستقرة".

وأضاف ان "الاستثمار هو العمود الفقري للاقتصاد الوطني الوطني".

وتابع العلواني: "تحدثت مع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي حول تحمل الواقع في وضع ميسان، وكانت هناك استجابة من قبله"، مشدداً على "ضرورة محاربة العصابات الخارجة عن القانون في محافظاتنا كما حاربت الحكومة داعش في المحافظات الغربية".

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