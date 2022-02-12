المالكي : اشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان

2022/02/12 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انه يشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، .وقال في تغريدة : نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق، واقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة لتطويق الازمة.واضاف المالكي : لكني اتمنى على الوفدين وضع العلاجات والضوابط لمنع تكرار ظاهرة الاغتيالات المتقابلة -بغضّ الطرف عن الفاعل- حاضرا ومستقبلا وفي ميسان وغيرها في العراق، ووضع آليات لكشف من يمارس القتل لفضحه اولا ولتعتقله الاجهزة الامنية.وشهدت ميسان خلال الايام الاخيرة عمليات اغتيال طالت احد القضاة ومدنيين اخرين ./انتهى3

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