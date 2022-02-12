2022/02/12 | 11:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن الحشد الشعبي العثور على معسكر ارهابي وسط جزيرة في صلاح الدين.وذكر في بيان : ان اللواء التاسع واصل تقدمه بعملياته في جزيرة /البو مرموص/ وعثر على معسكر تابع لتنظيم داعش الارهابي وسط الجزيرة يحتوي على ورشة اجهزه الكترونية موبايلات وشرائح معدة لعمل العبوات الناسفة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على معسكر ارهابي وسط جزيرة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على معسكر ارهابي وسط جزيرة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).