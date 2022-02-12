القبض على مهربين بحوزتهما كرستال في ناحية البحار بالبصرة

2022/02/12 | 11:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ القت القوات الامنية في البصرة، اليوم السبت، على اثنين من المهربين بحوزتهما مادة “الكرستال” في ناحية البحار.وذكر بيان لوزارة الداخلية، إنه “تمكنت قوة مشتركة من وحدة استخبارات مجموعة زوارق المجموعة الثانية وعناصر المجموعة الثانية آمرية حرس حدود السواحل من إلقاء القبض على اثنين من المهربين مع زورق بحوزتهما بكمية من المخدرات نوع كرستال […]

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