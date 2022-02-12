تفاصيل هروب أحد تجار المخدرات من السجن في النجف

2022/02/12 | 11:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدم أحد تجار المخدرات على الهرب من سجن مكتب مكافحة المخدرات في محافظة النجف خلال فترة الاستراحة.

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وقال مصدر من داخل مكتب المكافحة في حديث لـ "ناس"، (12 شباط 2022)، إن "تاجر المخدرات هرب من الساحة الخلفية للسجن وتمكن من الفرار من المركز الذي يتم فيه ايداع الموقوفين قبل محاكمتهم".

وأضاف أنه "تم ايداع كادر الحراسة الذين كانوا يشرفون على حماية البناية التي هرب منها تاجر المخدرات للتحقيق معهم في كيفية هروب المتهم والجهات التي تعاونت على مع المتهم لتسهيل هروبه".

وذكر أن "المتهم هرب خلال خروجه لرمي النفايات في ساحة الموقف اثناء الفترة التي تسمى (تشميس المتهمين)".

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