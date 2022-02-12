البياتي: آثار مبادرة الاطار ظهرت في ميسان ونأمل ان تسير على مختلف المستويات

2022/02/12 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي , السبت, لقاء التيار الصدري وحركة عصائب اهل الحق لاحتواء الازمة في محافظة ميسان هو احد اثار مبادرة الاطار التنسيقي , مشيرا الى ان مبادرة الاطار حركت المياه الراكدة لتقليل اثار الخلاف بين الاطار والتيار .وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة […]

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