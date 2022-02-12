شاب يقتل خمسة أفراد من أُسرة واحدة شمال بابل

2022/02/12 | 11:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني في شرطة بابل، السبت، بأن شاباً أقدم على قتل خمسة أفراد من أُسرة واحدة في قضاء المسيب شمالي المحافظة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “شاب يبلغ من العمر 25 عاما أطلق النار صباح اليوم، على خمسة أفراد من اسرة واحدة في حي المصطفى بقضاء المسيب، وارداهم قتلى في الحال، عازيا سبب […]

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