التربية تعلن انطلاق الامتحانات التمهيدية للمتقدمين على الخارجي

2022/02/12 | 11:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إنها أنهت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، انطلاق الامتحانات التمهيدية للطلبة المتقدمين على الدراسة الخارجية من مختلف محافظات البلاد.

وقال بيان للمكتب الإعلامي في وزارة التربية وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الطلبة المتقدمين على الامتحانات الخارجية للمراحل الثلاث المنتهية (الابتدائية، المتوسطة، الإعدادية)، سيؤدون الامتحانات اليوم السبت ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات".

وأضاف البيان أنّ "الوزارة أنهت في وقت مبكر جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلبة الممتحنين، داعيةً رؤوساء المراكز الامتحانية إلى "توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".

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