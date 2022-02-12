جرائم بابل تتوالى.. رجل يقتل زوجته وينتحر رميا بالرصاص - عاجل

2022/02/12 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل إمرأة على يد زوجها في محافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "شخصا أقدم على قتل زوجته وبعدها قام باطلاق النار على نفسه وفارق الحياة فورا في منطقة سريديب ضمن ناحية النيل شمال الحلة".وتعد هذه الجريمة، هي الثانية من نوعها خلال اليوم، وذلك بعد أقدام شخص على قتل عائلة مكونة من خمسة أشخاص في بابل.

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