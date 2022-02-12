2022/02/12 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن حريقًا هائلًا شبَّ في أكبر سوق للأحذية في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء جوان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن حريقًا واسعًا شبَّ في سوق الأحذية في العاصمة طهران، في الساعة 7:38 من صباح اليوم السبت، مشيرة إلى أن قوات من عدة مراك...

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