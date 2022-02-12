فريق علمي دولي يكشف عدد من المجرات الميتة بشكل مفاجئ في “مدينة مجرية”

2022/02/12 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف فريق دولي من علماء الفلك مجموعة ضخمة غير عادية من المجرات الفتية التي تشكلت في بدايات الكون.ويشير العلماء بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، إلى أن “المدينة المجرية” النامية المكتشفة حديثا، والمسماة MAGAZ3NE J095924 + 022537 (تسمى اختصارا MAGAZ3NE J0959)، هي عبارة عن مجموعة مجرات حديثة الولادة، أو عنقود […]

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