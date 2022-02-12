السعودية.. نجمات المصارعة الحرة يفخرن بالظهور في شوارع الرياض

2022/02/12 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE) بظهور نجماتها على اللوحات الإعلانية الضخمة بشوارع المملكة العربية السعودية التي تستضيف بطولة "المنيشن شيبر".

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