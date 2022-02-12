نجم الشرطة ينهي رحلته العلاجية في قطر

2022/02/12 | 12:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أنهى نجم فريق الشرطة بكرة القدم محمد قاسم، رجلته العلاجية في قطر بعد الاصابة التي لحقت به في مباراة الزوراء في دوري الكرة الممتاز.وقال قاسم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “أكملتُ رحلتي العلاجيّة، وأنا في أتم الجاهزيّة، اليوم سأعود الى العراق ومن ثم الالتحاق بصفوفِ الفريق، لا سيما أن الجهاز الطبي المُشرف على […]

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