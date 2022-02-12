وزارة الإعمار: إنجاز 60% من مشروع ماء الدجيل

2022/02/12 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت عن تحقيق مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع ماء الدجيل في محافظة صلاح الدين، بنسبة إنجاز تجاوزت 60%.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 4000 م3/الساعة، وسيُسهم في سد احتياجات أهالي منطقة الدجيل والقرى المجاورة لها من الماء الصالح للشرب"، موضحاً أن "المشروع يتكون من أربعة أحواض ترسيب وحوض الغسيل العكسي والخزان الأرضي، وأبنية الدفع الواطئ والعالي الفلاتر والكيمياويات والطاقة والإدارة، إضافة الى دور المهندسين والمشغلين، وشبكة الخطوط الناقلة للماء الصافي من محطة الضخ إلى مواقع الخزانات العالية بطول (53) كم".

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