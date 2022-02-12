القبض على 8 مطلوبين في قضاء المجر الكبير جنوبي العمارة

2022/02/12 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم السبت، نتائج عملية فرض الأمن في محافظة ميسان.

وذكرت الخلية في بيان ان فرقة القوات الخاصة والقطعات الأمنية المساندة لها نفذت عمليات دهم وتفتيش في قضاء المجر الكبير جنوبي مدينة العمارة، أسفر ت عن إلقاء القبض على ثمانية من المطلوبين، وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المستخدمة في عمليات تعكير السلم الأهلي.

وأشارت الى إن الخطة الأمنية الخاصة ستستمر لغاية تحقيق أهدافها وخلق بيئة آمنة للمواطنين مؤكدة أن العملية الأمنية تفرض تعاوناً بين المواطنين والقوات الأمنية تكريساً لمنطق الدولة ومؤسساتها.

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