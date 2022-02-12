اصابة راعي أغنام بانفجار لغم في بادية المثنى

2022/02/12 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر امني ،السبت، بإصابة أحد رعاة الاغنام بانفجار لغم من مخلفات الحروب السابقة في بادية محافظة المثنى.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، ان ” لغما ارضيا انفجر صباح اليوم، في ناحية بصية في بادية المثنى، ما أسفر عن إصابة راعي أغنام أدت الى بتر في فخذه الايسر”.وأشار الى ان “المصاب الذي يبلغ من […]

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