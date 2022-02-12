2022/02/12 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف ألكسندر ميلنيكوف، المتخصص في طب النوم في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، لـ”برايم” عن ان استيقاظ الشخص في بعض الأحيان في الليل يشير إلى الأرق، وفي حالات أخرى يكون الوضع طبيعيًا.أول شيء يجب الانتباه إليه هو عدد مرات انقطاع النوم ليلاً.وشدد الطبيب على أن “الاستيقاظ القصير في الليلة عدة مرات أمر […]

ظهرت المقالة طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب يوضح سبب استيقاظ بعض الناس في الليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).