بحثاً عن الرفقة.. إقبال متزايد على الحيوانات الأليفة في السليمانية

2022/02/12 | 12:34 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد سوق الحيوانات في مدينة السليمانية إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين على شراء واقتناء الحيوانات الأليفة ومن بينها طيور الزينة والقطط وحتى الكلاب.

ويقول سكان محليون إن شغفهم بتربية الحيوانات نابع من رغبتهم بذلك لدرجة تصل إلى حد الإدمان.



وتعتبر القطط الأكثر رواجاً وطلباً مقارنة بالحيوانات الأخرى.

ويضع البائعون معظم الحيوانات والطيور في أقفاص صغيرة لتسهيل نقلها، إلا أن بعض البائعين يعرضون قططاً وكلاباً وحيوانات أخرى لا يمكن حبسها.

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