2022/02/12 | 12:34 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الآونة الأخيرة ترويجاً على صفحتها في فيسبوك حثت فيه الناس على تناول مخلل الحاج عثمان الشهير في أربيل.

وذكرت الوكالة على صفحتها في فيسبوك أن منتج الطرشي يستحق التجربة ولا سيما محبي المقبلات، ونقلت عن الحاج عثمان قوله إن طرشيهم هو الأفضل في أربيل.

وأضافت أن الحاج عثمان ينتج أنواعاً متعددة من المخللات ومن بينها شرائح الخيار مع دبس الرمان وهو احد المقبلات المفضلة محلياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كبرى وكالات التنمية الأمريكية تروّج للطرشي "الشهير" في أربيل) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كبرى وكالات التنمية الأمريكية تروّج للطرشي "الشهير" في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).