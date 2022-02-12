قوات الأمن تعتقل مسؤولاً عن

2022/02/12 | 12:35 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم السبت اعتقال متهم قالت إنه مسؤول عن العديد من عمليات "الاغتيالات والخطف والإرهاب" في محافظة ميسان.

يأتي ذلك بعد أن نشرت قوات الأمن تعزيزات كبيرة في محاولة لاستعادة الاستقرار إلى المحافظة التي تصاعدت فيها أعمال الاغتيالات والنزاع القبلي المسلح.

وقالت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة، إن الأجهزة الأمنية القت القبض "على المجرم (حسن طراد غليم) المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان وهو مطلوب الى القضاء العراقي".

ولم يشر بيان الخلية إلى الجهة التي ينتمي إليها المعتقل، لكنه أشار إلى أن اعتقل خلال عملية "مداهمة نوعية" في بلدة المشرح، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وشهدت محافظة ميسان في الأيام القليلة الماضية اغتيالات متبادلة يعتقد أنها كانت بين أنصار التيار الصدري وعصائب أهل الحق المنشقة عن التيار.

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