2022/02/12 | 12:35 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم السبت العثور على رفات طفل رضيع كانت قد جرفته السيول حياً من منزله في إحدى ضواحي أربيل.

وكانت السيول، التي اجتاحت الضواحي الجنوبية لأربيل قبل نحو شهرين، قد جرفت الرضيع دانر من بين أحضان والده ودفعته إلى مناطق بعيدة.

وقالت المديرية إن الرفات يعود للطفل دانر نبز الذي لم يبلغ عامه الأول، وأشارت إلى أن الرفات أُرسل إلى الطلب العدلي لإجراء الفحوص اللازمة.

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