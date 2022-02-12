القبض على المجرم المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في ميسان

2022/02/12 | 12:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت القوات الأمنية ،اليوم السبت، القبض على المسؤول عن عمليات الاغتيالات والخطف في محافظة ميسان.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات ميسان ألقت القبض على المجرم “حسن طراد غليم” المسؤول عن تنفيذ العديد من عمليات الاغتيالات والخطف وإرهاب المواطنين في ميسان.

وتابع البيان، ان المتهم مطلوب الى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب،فيما أكد ان عملية إلقاء القبض عليه تمت في عملية مداهمة نوعية في ناحية المشرح.

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