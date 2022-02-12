ستة أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر قطعها هذا القطرس خلال طيرانه.. الطائر البري الأقدم على الإطلاق

2022/02/12 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريدون مقابلة أقدم طائر برّي؟ أنثى الطائر التي أطلقوا عليها اسم “Wisdom” هي من نوع القطرس، تبلغ 70 عامًا في الحد الأدنى.ومنذ وضع شريط تعقّب لها للمرة الأولى عام 1956، طارت مسافة 3 ملايين ميل (4 ملايين و828 ألف و32 كيلومتر)، أي قطعت ما يوازي 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر.

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