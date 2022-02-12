الاعمار: تحقيق مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع ماء الدجيل

2022/02/12 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت عن تحقيق مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع ماء الدجيل في محافظة صلاح الدين، بنسبة إنجاز تجاوزت 60%.وذكر المركز الإعلامي في الوزارة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الطاقة التصميمية للمشروع تبلغ 4000 م3/الساعة، وسيُسهم في سد احتياجات أهالي منطقة الدجيل والقرى المجاورة لها من […]

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